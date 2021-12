Usa: Blinken commemora Giornata internazionale dei migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 18 dicembre, Giornata internazionale dei migranti, "riconosciamo i diritti, i contributi e le lotte dei migranti e ribadiamo l'impegno degli Stati Uniti a sostenere una migrazione sicura, ordinata e umana in tutto il mondo". Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. "Attraverso partenariati regionali creati dall'Ufficio per la popolazione, i rifugiati e le migrazioni del dipartimento di Stato con partner umanitari internazionali come l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), nonché uno stretto coordinamento con i governi di tutto il mondo, stiamo lavorando per migliorare la cooperazione e la gestione dei flussi migratori, per proteggere i migranti in situazioni di vulnerabilità e per affrontare le cause profonde della migrazione irregolare", ha aggiunto il capo della diplomazia di Washington. "Nel suo World Migration Report 2022, l'Oim stima che ci fossero quasi 281 milioni di migranti internazionali nel 2020, il che equivale al 3,6 per cento della popolazione globale. Gli Stati Uniti sottolineano la necessità di scoraggiare la migrazione irregolare, che espone i migranti a pericolose operazioni di contrabbando e tratta di esseri umani. Allo stesso tempo, incoraggiamo i governi a migliorare l'accesso allo screening di protezione internazionale, rafforzare la loro capacità di asilo, identificare e assistere le vittime della tratta di persone, sostenere il reinserimento dei migranti di ritorno e ampliare percorsi legali alternativi. Molti migranti hanno affrontato enormi difficoltà o hanno perso la vita in pericolosi viaggi irregolari attraverso il Mediterraneo, il Golfo del Bengala e il Mare delle Andamane, il Mar Rosso, il Darien Gap e le condizioni del deserto vicino al nostro confine sud-occidentale. Instabilità, difficoltà economiche e cambiamenti climatici sono tutti fattori che possono spingere le persone a intraprendere questi viaggi pericolosi", ha aggiunto Blinken. "Gli Stati Uniti riconoscono che per ottenere una migrazione sicura, ordinata e umana, abbiamo bisogno di piani regionali e globali completi che affrontino questi problemi complessi. A luglio, gli Stati Uniti hanno pubblicato la loro Strategia collaborativa di gestione della migrazione, nonché una strategia per affrontare le cause profonde della migrazione in America centrale. Gli Stati Uniti sono il più grande donatore singolo dell'Oim e nell'anno fiscale 2021 hanno fornito oltre 25 milioni di dollari per sostenere i programmi di migrazione regionale. Gestire il livello di migrazione senza precedenti nell'emisfero occidentale è una responsabilità condivisa e continuiamo a incoraggiare i governi e i partner della regione a unirsi a noi in un nuovo approccio regionale audace in materia di migrazione e protezione", ha concluso il segretario di Stato.(Nys)