Repubblica Centrafricana: Usa sanzionano leader milizia Unione per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a danno di Ali Darassa, leader del gruppo-milizia Unione per la pace (Upc) operante nella Repubblica Centrafricana in relazione a gravi violazioni dei diritti umani. Lo ha annunciato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. “L’Upc usa uccisioni, rapimenti e altre violenze per raggiungere i suoi obiettivi. Ad esempio, il 15 novembre 2018, i membri del gruppo hanno attaccato un campo per sfollati interni ad Alindao, provocando la morte di diverse persone. In un altro incidente, il 15 marzo 2020, quattro persone sarebbero state detenute e torturate a Mboki per ordine dell'Upc”, ha spiegato Blinken. “La decisione di Darassa di abbandonare l'accordo di pace del 2019 minaccia ulteriormente la pace e la stabilità del paese e ha portato a ulteriori violazioni dei diritti umani e ad esacerbare le sofferenze dei centrafricani. Esortiamo l'Upc e tutte le parti in conflitto a prestare attenzione alla dichiarazione di cessate il fuoco del 15 ottobre del presidente (Faustin-Archange) Touadera, a interrompere immediatamente le operazioni di combattimento e ad avviare il dialogo per soluzioni politiche pacifiche”, ha concluso il capo della diplomazia di Washington.(Nys)