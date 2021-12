Business news: norvegese Pgs ottiene contratto di esplorazione in Africa occidentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società norvegese di esplorazione sismica offshore Pgs si è aggiudicata un contratto da un cliente anonimo in Africa occidentale. La società quotata alla Borsa di Oslo ha riferito che una nave di classe Ramform Titan avvierà le attività di esplorazione all'inizio di febbraio del 2022 e che queste saranno completate a metà marzo senza divulgare ulteriori dettagli. Il contratto “dimostra che l'esplorazione continua a essere una parte importante delle attività dei nostri clienti. Il contratto aggiunge visibilità al nostro portafoglio ordini per il primo trimestre del prossimo anno”, ha affermato il presidente e amministratore delgato di PGS, Rune Olav Pedersen. L'utilizzo delle navi per esplorazione sismica è tornato ai livelli pre Covid nel terzo trimestre del 2021 e si prevede che aumenterà il prossimo anno. Di recente, Pgs ha vinto un contratto di analisi 4D nel Mare del Nord, che inizierà all'inizio di agosto 2022, e ha annunciato un'altra campagna 4D al largo del Brasile nel secondo trimestre del 2022. (Sts)