Business news: ministro Economia tedesco vuole legare incentivi per auto elettriche a clima

- Il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, vuole legare in maniera ancor più stretta gli incentivi del governo federale per l'acquisto di auto elettriche alla tutela dell'ambiente. Dal 2023, come comunicato dal dicastero guidato da Habeck, i sussidi potranno essere impiegati esclusivamente per gli autoveicoli che hanno dimostrato di avere un effetto positivo sulla protezione del clima. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Habeck ha affermato: “In futuro, saremo più ambiziosi in termini di finanziamenti per dare un ulteriore impulso alla mobilità elettrica e rafforzare la protezione del clima”. A tal fine, i finanziamenti pubblici per l'acquisto di e-auto verranno “riallineati”. Allo stesso tempo, i sussidi verranno prorogati fino alla fine del 2022, con gli acquirenti di veicoli puramente elettrici che continueranno a ricevere bonus fino a novemila euro. Per i modelli ibridi plug-in, l'ammontare è di massimo 6.750 euro. (Geb)