Business news: Auto, gruppo cinese Baic azionista di maggioranza di Daimler

- L'azienda cinese Beijing Automotive Group (Baic), di proprietà statale, è diventata l'azionista di maggioranza del conglomerato automobilistico tedesco Daimler, di cui è partner, a seguito della sua scissione in Mercedes-Benz e Daimler Truck. La quota di Baic in Daimler è, infatti, aumentata dal 5 al 9,98 per cento. Segue con una partecipazione del 9,69 per cento Li Shufu, il proprietario del gruppo automobilistico cinese privato Geely. A sua volta, Daimler possiede il 9,55 per cento di Baic Motor e il 2,46 per cento del produttore di auto elettriche Baic Bluepark. Per Baic, quello con Daimler è “un eccellente esempio di cooperazione tedesco-cinese, che apporta contributi significativi alla cooperazione industriale bilaterale, all'innovazione tecnologica e agli sviluppi economici e sociali”. In attuazione di un accordo tra le due società, il gruppo cinese ha confermato che non aumenterà ulteriormente la propria partecipazione nel partner tedesco. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, per Diamler la joint venture con Baic, in cui detiene il 49 per cento, è “un'importante fonte di profitto”. Nel 2020, l'azienda tedesca ha venduto in Cina, principale mercato automobilistico su scala globale, 611 mila veicoli con un fatturato di 23,7 miliardi di euro. Nel 2021, entro la fine di settembre, Daimler aveva realizzato un profitto di circa un miliardo di euro grazie al partenariato con Baic. (Geb)