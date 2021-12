Business news: Germania, Ifo corregge al ribasso previsioni crescita 2022 al 3,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto per la ricerca economia di Monaco di Baviera (Ifo) ha corretto in netto ribasso le previsioni di crescita della Germania nel 2022, dal 5,1 per cento stimato a settembre scorso al 3,7 per cento. L'offerta carente su scala globale e la quarta ondata del Covid-19 stanno “notevolmente rallentando l'economia tedesca”, ha affermato Timo Wollmershaeuser, direttore per l'Economia dell'Ifo. Wollmershaeuser ha agigunto: “La forte ripresa inizialmente prevista per il 2022 sarà ulteriormente posticipata”. Intanto, per il 2021, l'Ifo ha confermato che la Germania sperimenterà una crescita del 2,5 per cento. Nel prossimo anno, l'inflazione dovrebbe aumentare al 3,3 per cento dal 3,1 per cento del 2021. I prezzi sono spinti al rialzo dalle strozzature nelle catene di approvvigionamento globali e dall'incremento dei costi di energia e materie prime. Tuttavia, nel 2023, l'inflazione dovrebbe normalizzarsi e scendere all'1,8 per cento. A sua volta, il tasso di disoccupazione dovrebbe declinare dal 5,7 per cento del 2021 al 5,2 per cento nel 2022 e al 4,9 per cento nel 2023. Per l'Ifo, infine, il deficit di bilancio dovrebbe diminuire da 162 miliardi di euro nell'anno che sta per concludersi a 80 miliardi di euro nel 2022 e a 20 miliardi di euro nel 2023. (Geb)