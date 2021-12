Business news: Drahi aumenta partecipazione in Bt portandola al 18 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uomo d'affari francese Patrick Drahi ha annunciato un aumento della partecipazione di Altice Uk, di cui è proprietario, all'interno dell'operatore britannico British Telecom (Bt) passata dal 12,1 al 18 per cento. Tuttavia, Altice Uk ha escluso l'intenzione di lanciare un'offerta di pubblico acquisto sul gruppo britannico. "In questi ultimi mesi ci siamo impegnati in modo costruttivo con il consiglio di amministrazione e la direzione di Bt" di cui "continuiamo a sostenere pienamente la strategia in particolare nel suo ruolo centrale nell'espansione della rete di fibra ad alta velocità", spiega Drahi in un comunicato. (Frp)