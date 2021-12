Imprese: Mps approva piano strategico 2022-2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena, che si è riunito oggi sotto la presidenza di Patrizia Grieco, ha approvato il Piano strategico 2022-2026. Il Piano - riferisce una nota - sostituisce integralmente il precedente Piano Strategico 2021-2025, approvato dalla Banca nel dicembre 2020, che era stato redatto sottendendo un'operazione strutturale da realizzare nel breve periodo. Il Piano sarà presentato nell'ambito dei vari iter informativi, approvativi e regolamentari che la Banca ha intrapreso con la Banca centrale europea, il Single Resolution Board e la Dg Competition. Inoltre, come noto al mercato, il ministero dell'Economia e delle Finanze intrattiene un dialogo con la Dg Competition in merito alla propria partecipazione nella Banca. Le posizioni delle predette Autorità - prosegue la nota - costituiscono un presupposto per l'operazione di rafforzamento patrimoniale prevista dal Piano. Attualmente la Banca non è in grado di fornire una stima precisa dei tempi necessari alle autorità competenti per portare a termine i rispettivi processi, ma fornirà alle autorità il massimo impegno a collaborare affinché i suddetti processi possano essere completati con successo e tempestività. Il Piano, che costituisce la base per l'avvio dei processi di approvazione di cui sopra, potrebbe tuttavia dover recepire eventuali modifiche e cambiamenti, anche rilevanti, per riflettere quanto derivante dal confronto con le competenti Autorità. (segue) (Com)