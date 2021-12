Francia: Castex, presenteremo a gennaio disegno di legge su pass vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disegno di legge francese per trasformare il pass sanitario in pass vaccinale sarà sottomesso al parlamento a inizio gennaio. Lo ha precisato il primo ministro Jean Castex, aggiungendo che il progetto prevede anche di inasprire le condizioni di controllo e di sanzione contro i falsi pass. Per il premier, che si è espresso al termine del Consiglio di Difesa sanitario, "non è ammissibile che il rifiuto di alcuni milioni di francesi di farsi vaccinare metta a rischio la vita di tutto un Paese e colpisca il quotidiano di una immensa maggioranza" di persone. "Abbiamo allora deciso con il presidente della Repubblica (Emmanuel Macron) che un progetto di legge sarà sottomesso al Parlamento a inizio gennaio", ha spiegato. (Frp)