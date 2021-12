Imprese: EssilorLuxottica e GrandVision vendono VistaSi e negozi in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- EssilorLuxottica e GrandVision hanno firmato un accordo per cedere a Vision Group il marchio VistaSi e i suoi negozi in Italia. L'operazione, il cui valore non è stato comunicato, si inserisce nell'ambito degli impegni presi con la Commissione europea il 23 marzo scorso nell'ambito dell'acquisizione di GrandVision da parte di EssilorLuxottica. A inizio dicembre EssilorLuxottica ha annunciato di detenere il 99,73 per cento di GrandVision dopo un'offerta d pubblico acquisto sul gruppo olandese.(Frp)