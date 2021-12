Tim: Gubitosi si dimette, continua processo per nomina del nuovo Ad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luigi Gubitosi si è dimesso oggi dall’incarico di amministratore con effetto immediato, a seguito dell’accordo raggiunto con la società che prevede la reciproca rinuncia a ogni pretesa in relazione al rapporto di lavoro dipendente. Lo riferisce la società nella nota diffusa al termine del consiglio di amministrazione odierno, precisando che l’ex amministratore delegato ha anche rinunciato a qualsiasi pretesa nei confronti della società in relazione al rapporto di amministrazione. L’accordo, approvato all’unanimità dal board con il parere favorevole del comitato nomine, prevede il riconoscimento a Gubitosi di un importo pari a circa 6,9 milioni di euro (soggetto al claw back da parte di Tim), da corrispondersi entro il 3 gennaio 2022. Ad oggi, l’ex Ad detiene 3.957.157 azioni Tim. Stando alla nota, il board e il comitato nomine e remunerazione, assistiti dall’advisor Spencer Stuart, continueranno il processo finalizzato alla nomina di un nuovo amministratore delegato. (Com)