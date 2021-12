Usa: Fauci esclude restrizioni a ingressi da Europa contro variante Omicron, “troppo tardi”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il professor Anthony Fauci, esperto di riferimento della Casa Bianca per la risposta alla pandemia di Covid-19 si è detto convinto che non verranno introdotte restrizioni ai viaggiatori che arrivano negli Usa dall’Europa per contenere la variante Omicron del Covid-19. "Non penso che succederà, perchè c'è già abbastanza diffusione della Omicron negli Stati Uniti, quindi provare a tenerla lontana (quando proviene) da altri Paesi potrebbe non essere efficace, perchè è già molto presente”, ha detto Fauci ai microfoni di Sky.(Nys)