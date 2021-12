Tim: comitato al lavoro su analisi offerta Kkr, management avvia revisione del piano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue il lavoro del comitato ad-hoc istituito da Tim per analizzare la manifestazione di interesse inviata da Kkr il 19 novembre scorso. Lo riferisce la società nella nota diffusa al termine del consiglio di amministrazione odierno, precisando che il comitato sta continuando a lavorare con gli advisor selezionati per intraprendere le attività necessarie all’esame dell’offerta. Il comitato, prosegue la nota, ha aggiornato il board sulle attività intraprese per l’analisi della manifestazione di interesse, e il Cda ha approvato l’approccio proposto. Al momento sono in corso una “valutazione dettagliata della manifestazione indicativa non vincolante e un’analisi comparativa della stessa rispetto ad alternative strategiche e prospettive future della società, mirate a decidere, tra le altre cose, se dare accesso alla due diligence richiesta da Kkr”. Inoltre, prosegue la nota, il management sta intraprendendo una revisione del piano: un processo “complesso, che richiederà dei tempi che in questo momento non sono quantificabili”. Il consiglio e il comitato, conclude la nota, si impegnano a procedere, con il sostegno degli advisor, in maniera tempestiva ed esauriente e nell’interesse di tutti gli stakeholders. (Com)