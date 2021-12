Usa: assalto al Congresso, 5 anni all'uomo che lanciò un estintore contro gli agenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giustizia statunitense ha condannato a cinque anni di carcere Robert Scott Palmer, l’uomo che lanciò un estintore contro gli agenti della polizia del Campidoglio durante la rivolta del 6 gennaio scorso, quando assieme a un gruppo di sostenitori dell’ex presidente, Donald Trump, fece irruzione a Capitol Hill per interrompere la certificazione del voto elettorale vinto dal democratico Joe Biden. Lo riferisce la “Cnn”, precisando che Palmer è la prima persona ad essere condannata per il reato di aggressione a un ufficiale con un'arma contundente. La sua condanna a 63 mesi potrebbe costituire un punto di riferimento per gli oltre 140 altri soggetti accusati per il medesimo reato. “Ogni giorno sentiamo parlare di fazioni antidemocratiche, persone che tramano potenziali violenze nel 2024", ha detto il giudice distrettuale Tanya Chutkan motivando la sentenza. "Deve essere chiarito che cercare di fermare la transizione pacifica del potere, aggredendo le forze dell'ordine, sarà punito con una pena certa". Palmer è stato identificato pubblicamente per la prima volta attraverso immagini e video che lo ritraggono con una giacca decorata dalla bandiera Usa mentre si rende protagonista della rissa fuori dal Campidoglio che ha preceduto l’irruzione. Palmer ha spruzzato il contenuto di un estintore contro la polizia per poi lanciare per due volte il contenitore vuoto. Quando si è rifiutato di arretrare è stato colpito allo stomaco con un proiettile di gomma.(Nys)