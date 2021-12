Business news: Romania, tasso annuo di inflazione sceso al 7,8 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso annuo di inflazione è sceso al 7,8 per cento lo scorso novembre rispetto al 7,9 per cento del mese precedente, principalmente a seguito dell'aumento dei prezzi dei beni non alimentari del 10,49 per cento, dei generi alimentari del 6,10 per cento e dei servizi 4,09 per cento. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica della Romania con un comunicato. I prezzi al consumo a novembre rispetto al mese precedente sono aumentati dell'1,8 per cento e il tasso di inflazione dall'inizio dell'anno (ottobre 2021 rispetto a dicembre 2020) è del 7,4 per cento. "L'indice dei prezzi al consumo a novembre 2021 rispetto a ottobre 2021 è del 100 per cento. Il tasso di inflazione a inizio anno (novembre 2021 rispetto a dicembre 2020) è del 7,4 per cento. Il tasso di inflazione annuo è stato del 7,8 per cento. Il tasso medio dei prezzi al consumo negli ultimi 12 mesi (dicembre 2020 - novembre 2021) rispetto ai 12 mesi precedenti (dicembre 2019 - novembre 2020) è del 4,5 per cento", si legge nel comunicato dell'Ins. La Banca nazionale di Romania ha aumentato la sua stima di inflazione al 5,6 per cento entro la fine dell'anno corrente. (Rob)