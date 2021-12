Business news: Germania, governo dà il via a manovra aggiuntiva 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale ha dato il via alla manovra aggiuntiva per il 2021, al fine di dotare il Fondo per l'energia e il clima di altri 60 miliardi di euro. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'avvio del dibattito sul provvedimento al Bundestag è previsto per il 16 dicembre. Il bilancio aggiuntivo non contiene non contiene ulteriore indebitamento. Secondo l'esecutivo tedesco, “un finanziamento statale affidabile della spesa del settore privato per importanti compiti futuri e di trasformazione, ad esempio nella protezione del clima e nella digitalizzazione, è un prerequisito essenziale per superare rapidamente le conseguenze della crisi” del coronavirus. (Geb)