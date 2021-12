Iran: Francia, Germania e Regno Unito, progressi a Vienna ma urgente nuovo incontro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Vienna sono stati fatti alcuni progressi sul piano tecnico nell'ambito delle trattative sull'accordo del nucleare iraniano ma è urgente ritrovarsi il prima possibile per nuovi colloqui. È quanto si legge in un comunicato congiunto diffuso dalle diplomazie di Francia, Germania e Regno Unito, che hanno preso parte nella capitale austriaca insieme agli omologhi di Iran, Russia e Cina alla settima sessione di negoziati sul nucleare iraniano. Parigi, Berlino e Londra hanno definito una "deludente interruzione" la decisione del delegato iraniano Ali Bagheri, che è voluto tornare a Teheran. "Non abbiamo mesi davanti a noi ma settimane", ha detto Enrique Mora coordinatore dell'Unione europea, intervenendo davanti ai media. "Non posso ancora annunciare una data formale", ha poi aggiunto.(Frp)