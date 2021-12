Imprese: Generali, Am Best conferma rating Fsr di "A" e il Long-Term Icr di “a+”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Am Best valuta il rating sulla solidità finanziaria (Financial Strength Rating-Fsr) di Assicurazioni Generali e delle sue principali controllate ad “A” (eccellente) e il rating di credito dell’emittente a lungo termine (Long-Term Icr) ad “a+” (eccellente). Lo rende noto Am Best. L'outlook di questi rating è stabile. I rating riflettono la solidità del bilancio di Generali, che Am Best valuta forte al pari della sua performance operativa, il profilo di business molto favorevole e un'adeguata gestione del rischio d'impresa. (Rin)