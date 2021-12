© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Di seguito un quadreo dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl Sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa all’open day organizzato dal teatro Lirico Giorgio Gaber.Teatro Lirico “Giorgio Gaber”, via Larga, 16 (ore 11)REGIONEIl Vice Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Carlo Borghetti, inaugura la mostra “La Chiesa Copta in Lombardia: una storia, una presenza”, che sarà visitabile su prenotazione. Intervengono Sua Eccellenza mons. Mario DelpiniArcivescovo di Milano e Sua Eminenza Antonio Anba,Vescovo della Diocesi cristiana copta.Palazzo Pirelli, via Filzi, 22 (ore 12:15)L'assessore agli enti locali, montagna e piccoli comuni di Regione Lombardia, Massimo Sertori, interviene alle celebrazioni per il 45° anniversario dell'Associazione volontari di Protezione civile del gruppo A2a. Nell'occasione viene presentato anche il volume “Gli uomini le acque”, realizzato con il patrocinio della Fondazione Aem e del Comune di Valdidentro. Dalle 16:30, quindi, apertura straordinaria della centrale idroelettrica di Fraele e possibilità di visitarla.Centro Polifunzionale Rasin, SS 301 – Valdidentro/So (ore 15)VARIEGiornata conclusiva del Premio "Costruiamo il Futuro Brianza per la Provincia di Lecco e Monza Brianza", organizzato dalla "Fondazione Costruiamo il Futuro" in cui vengono consegnati assegni da mille a cinquemila euro a numerose associazioni che si sono distinte sul territorio per l'impegno profuso in campo sociale e sportivo. Sul palco a condurre l'evento e consegnare i premi è Maurizio Lupi, Presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro, insieme alla giornalista di Sky Sport Mara Sangiorgio.Auditorium comunale "Giusi Spezzaferri" di Merate/Lc (ore 15:30)Grandi voci alla Scala - Omaggio a Giuseppe Di Stefano nel centenario della nascitateatro alla Scala, Piazza Scala (ore 16) (Rem)