Spagna: al via a Madrid lo spettacolo di arte digitale "Do humans need humans?"

- È stato inaugurato a Madrid, alla presenza dell'ambasciatore d'Italia in Spagna, Riccardo Guariglia, lo spettacolo di arte digitale "Do humans need humans?", ideato e realizzato da nove studi artistici italiani appositamente per l'iconico edificio del Conde Duque. L'evento, in programma fino al 19 dicembre nell'ambito del programma natalizio di Madrid, è organizzato con il patrocinio dell'ambasciata d'Italia a Madrid insieme al Centro di cultura contemporanea Conde Duque e l'Istituto italiano di cultura di Madrid. (Spm)