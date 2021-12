Lavoro: siglato il rinnovo del Ccnl artigiani Area Meccanica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato siglato oggi il rinnovo del Ccnl artigiani Area Meccanica scaduto il 31 dicembre 2018. Dopo 14 mesi di trattativa, condizionata dalla fase pandemica, Fim-Fiom-Uilm e i rappresentati delle delegazioni Associazioni datoriali Cna, Confartigianato e Claai hanno raggiunto per 500 mila lavoratori e 130 mila imprese l’accordo del rinnovo contrattuale 2019-22. Lo rende noto la Fim Cisl. L’intesa prevede: l’adeguamento retributivo sarà del 5 per cento erogati nel 2022 in tre tranche, al IV livello complessive 70 euro; prevista una quota Una tantum di 130 euro erogata in due tranche, marzo e luglio 2022; aumentati gli importi dell’indennità di trasferta e di reperibilità del 5 per cento a partire dal primo gennaio 2022; definita la formazione obbligatoria di 8 ore, da effettuare entro il 2022 per il recupero dei gap di competenza digitale; avviata la riforma del Sistema dell’inquadramento. Definito un gruppo tecnico paritetico che, entro la fine del 2022 dovrà declinare i nuovi profili professionali in modo da valorizzare le nuove professionalità e le nuove funzioni che in questi anni si sono consolidate a fronte di modifiche dell’organizzazione del lavoro; mercato del lavoro: su contratto a temine, secondo quanto delegato dalla D.Lgs. 81/2015 sono stati negoziati: la durata complessiva massima del rapporto; il diritto di precedenza per l’assunzione a tempo indeterminato, l’eliminazione degli intervalli temporali tra un contratto a termine e l’altro, la stagionalità e le causali per il ricorso al contratto a termine; sfera di applicazione: dal primo gennaio 2022 il contratto dell’area meccanica degli artigiani che operano nel settore del Restauro di beni culturali, così come individuati dal codice Ateco prevalente 90.03.02. che potranno trovare tutela dentro il contratto. (segue) (Com)