Usa: Covid, sindaco di Washington pensa a reintroduzione obbligo mascherine

- Il sindaco di Washington Dc Muriel Bowser ha dichiarato che l'amministrazione cittadina sta valutando la possibilità di ripristinare l'obbligo di indossera le maschere anti-Covid, nel momento in cui si registra un numero record di nuovi contagi in città. Lo scrive il quotidiano "The Hill". Bowser ha affermato che la città ha assistito a 508 nuovi casi giornalieri di Covid-19, numero record dall'inizio della pandemia. "Ma nessuno dovrebbe sorprendersi che i casi aumentino nei mesi invernali", ha detto Bowser durante un evento con Habitat for Humanity. "Stanno aumentando in tutto il paese e stanno salendo in posti in tutto il mondo". Bowser ha spiegato che, sotto la guida del dipartimento della Salute del municipio, tutti dovrebbero già indossare una maschera poiché un alto tasso di trasmissione è ormai acclarato. Tuttavia, sta valutando di ripristinare l'obbligo in modo tale che tutti si uniformino. "Restate vigili e lavorate insieme per rallentare la diffusione", ha poi scritto Bowser in un messaggio su Twitter, incoraggiando l'uso di mascherine, vaccinazioni e test. Il distretto di Columbia ha abbandonato l'obbligo di indossare le mascherine nei luoghi pubblici il 22 novembre scorso. (Nys)