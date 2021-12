Formazione: assessore Lazio, pubblicato bando per realizzare nuovi Its Roma e Rieti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli interventi così programmati consentiranno da una parte il conseguimento dell'obiettivo di copertura in ogni territorio regionale dell'offerta Its e dall'altro di arricchire l'offerta formativa della Provincia di Roma e di Rieti attraverso l'individuazione di nuovi percorsi declinati in base ai fabbisogni delle imprese. Il bando pubblicato segue l'Avviso per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla costituzione di nuove Fondazioni Its nella Regione Lazio pubblicato lo scorso agosto 2021 a seguito del quale non risultano coperte tutte le aree, gli ambiti e i territori indicati e messi a bando. (segue) (Com)