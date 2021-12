Formazione: assessore Lazio, pubblicato bando per realizzare nuovi Its Roma e Rieti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dato che con il precedente bando si è riusciti a conseguire solo una parte dell'obiettivo regionale, in particolare relativamente alla copertura e arricchimento dell'offerta formativa in ogni territorio regionale con gli ITS abbiamo deciso di pubblicare un secondo bando con il quale ci auguriamo che vengano presentati progetti per la realizzazione di nuovi Its anche negli ambiti come la mobilità sostenibile, logistica 4.0 e intermodalità sostenibile al momento scoperti. E' un'opportunità da cogliere al volo e ci aspettiamo una proficua partecipazione", dichiara l'assessore al Lavoro, Formazione e Scuola della Regione Lazio, Claudio Di Berardino. Il bando è disponibile sul sito della Regione Lazio (Com)