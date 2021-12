Brasile: TotalEnergies, espansa ulteriormente presenza in bacino pre-sal di Santos (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di opportunità uniche per accedere a gigantesche riserve petrolifere a basso costo e basse emissioni, in linea con la nuova strategia di TotalEnergies", ha affermato il presidente e amministratore delegato di TotalEnergies, Patrick Pouyanné. "Questi asset beneficiano di una produttività con costi inferiori ai 20 dollari per barile di petrolio equivalente, unica a livello mondiale. Sfruttano inoltre le innovazioni tecnologiche per limitare le emissioni di gas serra ben al di sotto dei 20 chilogrammi per barile di petrolio equivalente", ha aggiunto, evidenziando che "la crescita della nostra presenza in Brasile ci consentirà di accelerare la ristrutturazione del nostro portafoglio petrolifero verso risorse di idrocarburi a basso costo e basse emissioni che contribuirà a trasformare TotalEnergies in un'azienda multi-energia sostenibile. Inoltre TotalEnergies, attraverso la sua controllata Total Eren, prosegue la sua crescita nelle rinnovabili in Brasile con una capacità già di 300 Megawatt". (segue) (Brb)