Roma: Sce e Rf più vicine, al via percorso politico condiviso

22 luglio 2021

- Le due liste concorrenti nel corso della campagna elettorale romana, che ha portato alla elezione a sindaco di Roberto Gualtieri, Sinistra civica ecologista e Roma futura, da domani sono più vicine e intraprendono un percorso politico condiviso. In una nota, infatti, Sce lancia l'iniziativa "La città in Comune", una assemblea cittadina organizzata da Sce e che si pone come "l'inizio di un percorso politico condiviso per dare concretezza a tutte le proposte programmatiche che il voto amministrativo ha consentito di portare all'attenzione del governo centrale e locale di Roma". (segue) (Rer)