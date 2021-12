Roma: Sce e Rf più vicine, al via percorso politico condiviso (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo dell'assemblea, spiegano i consiglieri del gruppo capitolino Sce, Alessandro Luparelli e Michela Cicculli, "è rafforzare quella sinistra politica e civica che, durante l'emergenza sanitaria, ha dimostrato di essere decisiva contro la paura, lo sconforto e l'isolamento sociale per rispondere ai bisogni dei più fragili, in nome del mutualismo e della solidarietà. Quella sinistra che ha condotto battaglie per la legittimazione dei diritti, ha avanzato rivendicazioni, ha gettato le basi per realizzare ogni giorno un cambiamento reale nell'idea di politica e nella partecipazione civica". Tra gli altri, all'assemblea è prevista la partecipazione dell'assessora capitolina alla Scuola, Claudia Pratelli, esponente di Rf. (Rer)