Formazione: assessore Lazio, pubblicato bando per realizzare nuovi Its Roma e Rieti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pubblicato il bando per la realizzazione di tre nuove Fondazioni Its – Istituti tecnici superiori nel Lazio. Le manifestazioni di interesse alla costituzione dei nuovi Its riguarderanno i seguenti ambiti: mobilità sostenibile, logistica 4.0 e intermodalità sostenibile. La Regione Lazio intende ampliare l'offerta formativa esistente in settori rilevanti dell'economia del Lazio, dando avvio al processo di costituzione di tre nuove Fondazioni in territori privi di offerta formativa Its o che manifestino fabbisogni formativi da parte delle imprese funzionali alla crescita e all'occupazione. (segue) (Com)