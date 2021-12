Milano: da Prefettura conferma a piano attuale di raccordo tra orario scolastico e tpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è riunita nel pomeriggio in Prefettura, la Conferenza permanente sul raccordo tra orario scolastico e trasporto pubblico locale. La situazione pandemica registra attualmente una fase di incremento dei contagi, ma, grazie ai vaccini e alle misure di contenimento adottate, le quarantene nelle scuole secondarie di secondo grado sono estremamente limitate. L'ultimo dato riferisce di circa 800 ragazzi su oltre 130mila studenti. Il contesto pandemico e il permanere dei limiti di capienza del trasporto pubblico locale all'80 per cento fanno confermare il piano attualmente in vigore, sia per lo scaglionamento degli ingressi, sia per il mantenimento del "Patto di Milano per la scuola", trasfuso nell'ordinanza sindacale che regola i tempi della città. È stata raccomandata la rotazione delle classi per garantire un'equa distribuzione del disagio dovuto allo scaglionamento degli ingressi in due turni. Sarà profuso ogni possibile impegno dei tavoli tecnici della Città Metropolitana e del Comune di Milano, per favorire la rotazione delle classi, anche accogliendo ulteriori deroghe per un incremento dell'ingresso al primo turno (entro le ore 8), compatibilmente con il trasporto in piena sicurezza.(Com)