Brasile: TotalEnergies, espansa ulteriormente presenza in bacino pre-sal di Santos

- Con le offerte vincenti di Atapu e Sépia, TotalEnergies espande ulteriormente la sua presenza e la sua produzione nel bacino pre-sal di Santos, in Brasile, un'area di crescita fondamentale per l'azienda. E' quanto si legge in un comunicato diffuso oggi dalla compagnia francese. La Total è presente nei due consorzi che si sono aggiudicati le aste. La compagnia avrà, in particolare una quota del 28 per cento in Sepia (insieme all'operatore Petrobras con il 30 per cento, QatarEnergy con il 21 per cento e Petronas con il 21 per cento) e una quota del 22,5 per cento nel consorzio Atapu (insieme all'operatore Petrobras con il 52,5 per cento e Shell con il 25 per cento). La società evidenzia che "la produzione di entrambi i giacimenti contribuirà ad aumentare la produzione di TotalEnergies in Brasile a 30 mila barili di petrolio equivalente al giorno (boe/day) nel 2022 e a 50 mila barili di petrolio equivalente al giorno (boe/day) dal 2023". (segue) (Brb)