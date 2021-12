Imprese: piano Mps 2022-2026 punta a 700 milioni di utile pre-tasse nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mps punta a un utile pre-tasse di circa 700 milioni nel 2024. E’ quanto emerge dal Piano strategico 2022- 2026, approvato dal Consiglio di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena. Il Piano, infatti, prevede iniziative per sostenere la crescita, con sforzi di trasformazione immediati e tangibili che porteranno ad una redditività costante e a benefici patrimoniali: Cost-income ratio al di sotto del 60 per cento entro il 2024, con ulteriori riduzioni negli anni successivi; costo del rischio di circa 50 bps, coerente con l’asset quality della Banca; utile pre-tasse di circa 700 milioni nel 2024; Rote di circa 8,5-9 per cento nel 2024, circa, 11 per cento nel 2026; Cet1 Fully loaded ratio superiore al 14 per cento nel 2024 e pari a circa 17,5 per cento nel 2026, prima di dividendi e prima dell’effetto positivo della rivalutazione delle Dta derivanti dal Piano.(Rin)