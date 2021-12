Brasile: Mercosur, Bolsonaro lamenta mancata revisione Tariffa esterna comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha lamentato il fatto che il suo Paese, nel corso della presidenza di turno del Mercato unico del Sud (Mercosur) nel 2021, non è stato in grado di raggiungere un accordo o ottenere risultati sulla revisione della Tariffa esterna comune (Tec) del blocco. "Abbiamo proseguito il lavoro di revisione dei livelli della Tariffa Esterna Comune, obiettivo prioritario della presidenza semestrale brasiliana del Mercosur, ma siamo dispiaciuti di non essere riusciti a raggiungere un accordo su questo tema, nonostante gli sforzi compiuti dal Brasile e la nostra disponibilità ad accettare una riduzione inferiore a quanto inizialmente previsto", ha affermato Bolsonaro nel corso del suo intervento in videoconferenza. Il Brasile propone di tagliare gradualmente le tariffe su tutti i beni importati. Questo intento si scontra con il desiderio dell'Argentina di approvare riduzioni tariffarie distinte per i diversi beni importati, nell'interesse di proteggere i propri settori produttivi dall'arrivo di prodotti dall'estero a prezzi più vantaggiosi. (segue) (Brb)