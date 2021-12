Roma: presunto assassino Piscitelli, indagato con un complice di omicidio a Torvaianica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esteban Raul Calderon e Enrico Bennato sono stati arrestati, per l’omicidio di Shehaj Selavdi avvenuto a Torvaianica il 20 settembre 2020. Calderon deve rispondere anche dell’omicidio di Fabrizio Piscitelli avvenuto a Roma il 7 agosto 2019. Selavdi è stato ucciso sulla spiaggia e anche per il suo omicidio, come per quello di Fabrizio Piscitelli, si procede con la contestazione del reato di omicidio aggravato dal metodo mafioso. L’accusa su cui si basa il provvedimento di custodia cautelare in carcere per entrambi, è stata raccolta nel corso delle indagini svolte dai carabinieri della compagnia di Frascati e da dichiarazioni rese da testimoni oculari. Inoltre, vi sarebbero immagini registrate da telecamere che “hanno ripeso – così come riferisce una nota della procura- le fasi precedenti e successive dell’esecuzione dell’omicidio”.(Rer)