Sociale: l'esperienza di San Patrignano, Andrea Muccioli ospite della Onlus Inpresa

- La Onlus Impresa per la vita ha ospitato la prima presentazione romana del libro di Andrea Muccioli “Fango e risate”. Al dialogo con l’autore, moderato dalla giornalista Eleonora Daniele, hanno partecipato Donatella Possemato, presidente dell’associazione Impresa per la Vita, la deputata Patrizia Marrocco, membro della commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e il figlio del cantante Bobby Solo Alain Satti, imprenditore ed ex ospite di San Patrignano. "Fango e risate" è la storia di San Patrignano dagli inizi, dalle prime riunioni del Cenacolo, dai primi ragazzi accolti in quella collina romagnola, fino al 1995, anno della morte di Vincenzo Muccioli, vista, vissuta e raccontata dal figlio. Diverse le rivelazioni, tanti gli aneddoti e punti di vista inediti. Il ritratto privato di Vincenzo Muccioli, le sue recondite fragilità e paure, la sua sensibilità e sicurezza, il suo magnetismo e il suo carisma vengono raccontati con lo sguardo di un figlio che guarda il padre fare cose impensabili e grandiose. Nel corso dell’incontro Andrea Muccioli ha spiegato il suo punto di vista rispetto alle accuse nei confronti di suo padre di misoginia e di abusi sessuali: “Un disegno fatto in malafede, le donne avevano un ruolo fondamentale all’interno della comunità”, aggiungendo che “nella straordinaria generosità e umanità di mio padre c’è il suo stesso limite: ma non è stato in grado di capire di non poter salvare tutto il creato”. La deputata Marocco ha insistito sull'assenza dello Stato, ieri come oggi: "Non è cambiato niente. Dovremmo partire dalla prevenzione”, ha dichiarato. Marrocco porta avanti da tempo la proposta dell’inserimento obbligatorio della figura dello psicologo scolastico. “La figura dello psicologo, stabile all'interno della struttura, può fare da collante tra famiglia, docenti e alunni. Muccioli riparava; noi dobbiamo prevenire”, sottolinea la parlamentare. Sull'importanza della prevenzione torna anche Donatella Possemato. La presidente, nel corso del dibattito, ha dichiarato: "Noi dobbiamo partire dalla prevenzione. Le dipendenze sono molteplici: alcol, droghe, ma anche disturbi del comportamento alimentare. E di disturbi alimentari si muore". L’incontro, organizzato dall'associazione presieduta da Donatella Possemato negli spazi della casa di cura Santa Famiglia, fa parte di una serie di incontri sulla prevenzione e sulla salute delle donne e degli adolescenti, sulle politiche di supporto alle famiglie e di intervento pro natalità che la Onlus promuove. (Com)