Camera: Fico, taglio vitalizi resta, andiamo avanti con nostro lavoro

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, osserva: "La sentenza del Consiglio di giurisdizione sul superamento dei vitalizi conferma l'impianto della delibera che ho fortemente voluto nel 2018. Il taglio dei vitalizi resta - continua la terza carica dello stato in una nota -, così come resta un consistente risparmio di risorse. Andiamo avanti con il nostro lavoro e con l'impegno a rendere la Camera dei deputati sempre più giusta, equa ed efficiente". (Com)