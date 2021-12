Cina: Fitch declassa rating della società immobiliare Shimao dopo 12 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia Fitch ha declassato la valutazione della società immobiliare cinese Shimao Group Holdings per la prima volta in 12 anni, citando vendite deboli e condizioni di finanziamento "sfavorevoli". Lo fa sapere la stessa agenzia, che ha abbassato la valutazione di Shimao da "Bb" a "Bbb", collocando il rating in vigilanza negativa. Un declassamento simile è stato operato anche dall'agenzia Moody's Investors Service, che ha portato il rating a lungo termine del gruppo da "Ba1" da "Ba3". I crolli record di azioni e obbligazioni che hanno interessato il gruppo Shimao durante la settimana hanno evidenziato la persistente fragilità del settore immobiliare cinese, che fatica a riprendersi dal duro colpo assestato dal default dei colossi immobiliari Kaisa ed Evergrande. (segue) (Cip)