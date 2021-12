Francia: governo chiede a Edf di assicurare approvvigionamento elettrcità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Transizione ecologica francese, Barbara Pompili, ha chiesto al gruppo energetico Electricité de France (Edf) di prendere "tutte le misure pertinenti per rafforzare a breve termine la sicurezza di approvvigionamento" e di condurre uno studio indipendente "sulla gestione industriale e l'ottimizzazione dei blocchi dei reattori (nucleari). È quanto si legge in un comunicato del ministero. Un portavoce di Edf ha risposto affermando che l'azienda mobilita tutte le sue risorse e i suoi collaboratori per "assicurare la fornitura di elettricità" ai clienti per i mesi di gennaio e febbraio. Nei giorni scorsi Edf ha deciso di bloccare due reattori della centrale di Civaux, nel dipartimento di Vienne, a causa di problemi riscontrati nei pressi di alcune saldature delle tubature del circuito di iniezione di sicurezza. Per questo fine settimana la Francia conta in tutto 16 reattori bloccati su un totale di 56.(Frp)