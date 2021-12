Mafia: arrestato a Madrid latitante ricercato da 2014 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel ’95 venne colpito da un’ordinanza di arresto in carcere per associazione di tipo mafioso per l’omicidio aggravato di Smiraglia Giovanni e Curto Salvatore. Successivamente si è reso latitante e veniva catturato a Barcellona (Spagna). L’11 febbraio 1999 veniva estradato in Italia presso la casa circondariale di Rebibbia dalla quale evase il 26.06.2002 mentre giravano alcune scene di un film con l’attrice Vittoria Belvedere all’interno del citato istituto penitenziario un detenuto si arrampicavo su un muro urlando, agitandosi e rifiutandosi di scendere. L'uomo approfittandosi dell’azione diversiva riuscì ad evadere confondendosi con il flusso dei visitatori che facevano visita ai parenti detenuti.Gioacchino Gammino, trattenuto presso il Quartier Generale dello dell'Udyco in attesa dello svolgimento delle prescritte procedure di consegna alle Autorità italiane. Alla cattura si è giunti attraverso una complessa ed articolata attività investigativa svolta dal personale della Direzione Investigativa Antimafia di Roma e Palermo che è durata oltre 2 anni. Gammino è nipote di Diego Ingaglio ucciso il 31.10.1991 a Naro(Ag), esponente di spicco già inserito in Cosa Nostra, poi “fuoriuscito” dall’organizzazione e resosi promotore di autonomi gruppi mafiosi, che, fra loro alleatisi, avevano dato luogo a quella confederazione di clan mafiosi denominata “Stidda”. In capo allo stesso pendeva il mandato di arresto europeo, emesso il 29 maggio 2014, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, diretta dal Procuratore dr. Luigi Patronaggio. (Ren)