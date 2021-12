Monza: Comune chiede un finanziamento di oltre 80mila euro per 19 nuove telecamere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Sono 19 le nuove telecamere che verranno installate a Monza. Lo prevede il progetto di ampliamento del sistema di videosorveglianza per cui l'amministrazione comunale ha chiesto un finanziamento nell'ambito del "Patto locale di sicurezza urbana" tra il Comune di Monza e la Prefettura di Monza e Brianza. "Il finanziamento – spiega l'Assessore alla sicurezza Federico Arena – potrebbe consentire di aumentare il numero delle telecamere presenti in città, con una maggiore attenzione per i quartieri e le aree più sensibili. Gli occhi elettronici non sono la soluzione a tutti i problemi della sicurezza, ma sono un prezioso strumento di prevenzione e di indagine a disposizione delle forze dell'ordine". Sono sei i luoghi individuati in cinque quartieri (San Fruttuoso, Libertà, Regina Pacis - San Donato, Cazzaniga e Sant'Albino) per il posizionamento di queste 19 telecamere. Di queste 18 sono "bullet" fisse e una è una videocamera "dome" o a cupola. Le fisse verrebbero installate alla Boscherona (sei occhi elettronici per controllare il parcheggio e l'area antistante, il chiosco del parco Villoresi/Boscherona, la pista ciclabile e l'incrocio con via della Stradella), in viale Libertà (4 per monitorare l'ingresso del centro civico e l'incrocio del viale), in via Buonarroti (4 per il controllo di piazza Bonatti e dell'intersezione di via Buonarroti con via Bramante da Urbino), in via Ramazzotti (due puntate sulla piazza antistante la via) e in via Guardini (due per il controllo dei giardini). (segue) (Com)