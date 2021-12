Monza: Comune chiede un finanziamento di oltre 80mila euro per 19 nuove telecamere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le videocamere sono dotate di autofocus, movimento sui tre assi, zoom motorizzato e infrarossi per la visione notturna. La videocamera "dome", invece, sarebbe installata in piazza Pertini. La "dome" è di tipo "Ptz" (acronimo per "Pan-tilt-zoom"), una tecnologia che permette una variazione del posizionamento dell'obiettivo lungo gli assi orizzontali ("Pan") oppure una rotazione lungo quelli verticali ("Tilt"). L'investimento previsto è di circa 80mila euro, di cui un quarto a carico del Comune e tre quarti del ministero dell'interno. Il progetto del Comune di Monza è già stato condiviso con la Prefettura di Monza e Brianza. Le telecamere genererebbero un flusso continuo di immagini in modalità "live", nel rispetto delle indicazioni del garante della privacy, che verrebbe inviato alla centrale operativa del comando di via Marsala attraverso un'infrastruttura dedicata, una rete wirless HiperLan indipendente dalla rete dati del Comune. La copertura sarebbe garantita da un adeguato numero di ponti radio di ultima generazione «Ptp» (punto a punto) e «Ptmp» (punto a settoriale). I flussi di immagini verrebbero condivisi con le altre forze dell'ordine. "Questo progetto – precisa l'assessore – dimostra, ancora una volta, che vogliamo essere vicini alle esigenze dei cittadini con misure concrete. Gli investimenti in sicurezza sono, soprattutto in questo periodo, quanto mai opportuni e l'ampliamento della rete di videosorveglianza ci consentirà di aumentare ulteriormente il controllo del territorio e la sinergia tra tutte le forze dell'ordine". (Com)