Spagna: trattamento sperimentale ottiene remissione completa di mieloma multiplo in 18 pazienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ospedale clinico di Barcellona ha avviato un'anno e mezzo fa una cura sperimentale denominata ArI-0002h per la cura del mieloma multiplo, un tipo di cancro localizzato nel midollo osseo finora incurabile, che ha permesso la remissione completa della malattia in 18 dei 30 pazienti partecipanti. Il progetto Ari prende il nome da Ariana Benedé, una ragazza di 18 anni con leucemia linfoblastica acuta che ha aiutato a guidare la ricerca prima di morire nel 2016. Come riferisce il quotidiano "El Pais", la nuova terapia consiste nel prelevare sangue dai pazienti, selezionare i loro linfociti T (un altro tipo di globuli bianchi) e ingegnerizzarli geneticamente in laboratorio per aumentare la loro capacità di riconoscere le cellule tumorali. "La remissione completa non equivale alla cura - ha chiarito l'ematologo Carlos Fernández de Larrea dell'equipe medica che ha condotto la sperimentazione - ma significa che tutti i segni del cancro sono scomparsi. Anche se è una malattia incurabile, il raggiungimento della remissione completa ha un impatto significativo sulla prognosi dei pazienti. È direttamente collegato all'aumento della sopravvivenza". (segue) (Spm)