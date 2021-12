Spagna: trattamento sperimentale ottiene remissione completa di mieloma multiplo in 18 pazienti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ari-0002h appartiene a una nuova generazione di trattamenti, chiamati CAR-T, che sono la grande speranza per molti tumori, come alcuni linfomi e leucemie. Ci sono già due terapie CAR-T commerciali per il mieloma multiplo, fatte da aziende farmaceutiche statunitensi Bristol Myers Squibb e Janssen, ma Fernández de Larrea sottolinea che la sua opzione sarebbe molto più conveniente. I prezzi tipici per questi trattamenti industriali sono di circa 300 mila euro per paziente, mentre il costo della Ari-0002h oscilla intorno ai 90 mila euro. Joaquín Martínez, capo dell'unità di ricerca clinica sui tumori ematologici dell'ospedale 12 de Octubre di Madrid e del Centro nazionale spagnolo di ricerca sul cancro (Cnio), ha applaudito lo speranzoso risultato ottenuto dai colleghi di Barcellona. "I risultati sono simili a quelli di altri CAR-T contro il mieloma multiplo sviluppati dall'industria farmaceutica, con la differenza che questo è uno sviluppo accademico e locale, nel nostro paese, per terapie che sono abbastanza costose e molto complesse". (Spm)