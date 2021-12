Camera: il 21 dicembre audizione Cingolani su prezzi energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 21 dicembre, alle ore 8:30, le commissioni riunite Attività produttive di Camera e Senato, presso l'Aula della decima commissione della Camera, svolgono l'audizione, in videoconferenza, del ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, sui prezzi dell'energia e sulla sicurezza degli approvvigionamenti, anche in relazione alla strategia europea d'intervento e di sostegno. L'appuntamento - rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)