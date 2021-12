America latina: Mercosur, revisione tariffa esterna comune resta priorità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi si impegnano inoltre a "continuare la modernizzazione del Mercosur, attraverso il rafforzamento del libero scambio e la convergenza e l'armonizzazione normativa all'interno del blocco, aumentare la competitività e l'integrazione con l'economia regionale e internazionale, produrre risultati concreti per i cittadini, in un'agenda non limitata alle questioni commerciali e continuare il processo di riforma istituzionale del blocco, per ottimizzarne la struttura e il suo funzionamento". In ultimo Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay sottolineano che il Mercosur "in quanto processo di integrazione ampio e profondo, deve continuare a produrre benefici concreti e significativi per le popolazioni, attraverso, tra l'altro, la creazione di opportunità di lavoro e di reddito, l'offerta di strutture di circolazione e soggiorno, il contrasto organizzato criminalità e il crescente utilizzo delle tecnologie dell'informazione". (Brb)