Parlamento: il 20 dicembre audizioni su semplificazione procedure amministrative per avvio imprese

- Lunedì 20 dicembre, alle ore 9, la commissione parlamentare per la semplificazione (palazzo San Macuto - aula III piano), nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa, svolge l'audizione di rappresentanti di F.LE.PAR. Federazione Legali e Professionisti delle Amministrazioni della Repubblica e di rappresentanti della Fondazione Inarcassa. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)