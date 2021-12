Legge Bilancio: M5s, da emendamento governo conferme su riforma Irpef per redditi medi e bassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emendamento del governo alla legge di Bilancio "ha confermato quanto il M5s proponeva da tempo in merito alla riforma dell'Irpef. Non solo la revisione delle aliquote, con la riduzione delle stesse da cinque a quattro, l'eliminazione di quella al 41 per cento e la sensibile riduzione delle aliquote intermedie, ma anche l'aumento delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente, da pensioni e da redditi assimilabili, che porta in dote un beneficio sensibile per i redditi più bassi". Lo dichiarano in una nota le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle delle commissioni Bilancio e Finanze. "Peraltro - continuano i parlamentari in una nota - non bisogna far l'errore di guardare a questa riforma senza considerare il contesto. L'intervento del governo Conte II sull'Irpef in busta paga per 16 milioni di lavoratori dipendenti e l'assegno unico familiare in rampa di lancio per milioni di nuclei fanno sì che proprio i redditi bassi siano i maggiori beneficiari dell'intera operazione predisposta nell'ultimo biennio". Gli esponenti pentastellati concludono: "Insieme all'abolizione dell'Irap per quasi un milione di autonomi, professionisti e imprese individuali, al dl fisco e alla legge delega, stiamo mettendo in piedi una riforma del fisco organica, che aiuterà a consolidare la crescita sul lungo periodo". (Com)