Canada: Covid, rimosso divieto di viaggio da e verso 10 Paesi africani

- Il governo del Canada ha deciso di rimuovere a partire da sabato 18 dicembre il divieto di viaggio da e verso 10 Paesi africani - Sudafrica, Mozambico, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Lesotho, Eswatini, Nigeria, Malawi ed Egitto - imposto a fine novembre a seguito della scoperta della variante Omicron del coronavirus. Lo ha annunciato oggi il ministro federale della Sanità, Jean-Yves Duclos, nel corso di una conferenza stampa. Il ministro ha ammesso che il divieto aveva provocato delle "controversie", ma si è detto convinto che le restrizioni siano state utili e ora non siano più necessarie. Il governo federale ha anche deciso di reintrodurre il test Covid obbligatorio per tutti i viaggiatori in ingresso a partire dal 21 dicembre. "Il Canada - ha aggiunto Duclos - continua a invitare la popolazione a evitare viaggi non essenziali all'estero a causa del rischio portato dalla variante Omicron". (Nys)