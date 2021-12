Cultura: Istituto italiano Tel Aviv, da lunedì mostra "Italian Routes. Montagne, alpinismo, cambiamenti climatici"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mostra “Italian Routes. Montagne, alpinismo, cambiamenti climatici”, dal 20 dicembre 2021 al 16 febbraio 2022, si propone di comunicare a un pubblico internazionale la grande tradizione italiana legata alla cultura della montagna e all’alpinismo come strumento di conoscenza del territorio montano, i valori di cui questo ambiente è portatore, l’importanza della consapevolezza ambientale nelle pratiche di accesso agli habitat naturali e l’attenzione che l’Italia riserva alla difesa degli ecosistemi. Lo riferisce un comunicato stampa. “Montagne italiane “, la parte centrale della mostra, ospitata presso l’istituto French Associates Institute for Biotechnology and Agriculture of Drylands (Faab), al Campus Sde Boqer della BGU con sede a Midreshet Ben Gurion, è un viaggio ideale che dal gruppo del Gran Paradiso solca l’intero arco alpino da ovest a est, attraversando i massicci del Monte Bianco, del Monte Rosa e Cervino, del Bernina, dell’Ortles-Cevedale, dell’Adamello, spostandosi poi nella zona orientale verso le Dolomiti e le Alpi Giulie. Conclude il percorso italiano una nona tappa dedicata al principale gruppo montuoso appenninico, quello del Gran Sasso. (segue) (Com)