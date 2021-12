Cultura: Istituto italiano Tel Aviv, da lunedì mostra "Italian Routes. Montagne, alpinismo, cambiamenti climatici" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciascuno dei nove gruppi montuosi è rappresentato da fotografie in grande formato che ne esaltano i suggestivi aspetti paesaggistici e da immagini storiche e contemporanee a confronto che evidenziano l’evoluzione delle masse glaciali, sottolineando gli effetti dei cambiamenti climatici sul paesaggio montano. La sezione conclusiva della mostra, “Uno sguardo sul mondo“, esposta nel foyer del George Evans Family Auditorium, al Campus Sde Boqer della BGU con sede a Midreshet Ben Gurion, estende la prospettiva alle catene montuose più importanti della Terra, sottolineando la continuità della cultura di montagna a livello globale. Bellezza, consapevolezza, rispetto dell’ambiente sono i grandi temi che la cultura alpinistica ha sviluppato a partire dalle Alpi per estenderli negli anni alle esplorazioni mondiali. Ripercorrendo le tappe del progetto “Sulle tracce dei ghiacciai” (Karakorum 2009, Caucaso 2011, Alaska 2013, Ande 2016, Himalaya 2018), questa sezione propone un’immagine rappresentativa di ogni catena montuosa, accompagnata da due confronti fotografici sulle variazioni delle masse glaciali.A corredo della parte fotografica sono proiettati i dispacci video delle spedizioni e alcune attrezzature alpinistiche, storiche e moderne, a confronto. La mostra, programmata per un tour mondiale di due anni fra Asia, Europa e Americhe, è stata inaugurata il 20 maggio 2021 al “Museum of Fine Arts di Ho Chi Minh City” in Vietnam. (segue) (Com)