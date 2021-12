Cultura: Istituto italiano Tel Aviv, da lunedì mostra "Italian Routes. Montagne, alpinismo, cambiamenti climatici" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fabiano Ventura è un fotografo paesaggista specializzato in tematiche ambientali. Ha preso parte a numerose spedizioni scientifiche, fotografiche e alpinistiche, nei luoghi più selvaggi e remoti della Terra. Dal 2007 è impegnato nel progetto “Sulle tracce dei ghiacciai” di cui è ideatore e direttore. La sua sensibilità al sempre più grave problema dei cambiamenti climatici lo ha portato in questi anni a concentrare gran parte della sua attività su un obiettivo: diffondere il più possibile tra il grande pubblico la conoscenza di questo fenomeno. Così, accompagnato da ricercatori e registi, è andato a fotografare dal vivo le incredibili trasformazioni dei ghiacciai più grandi del mondo e sta divulgando i risultati del suo lavoro attraverso la realizzazione di mostre, conferenze, programmi didattici, installazioni, documentari. L’ambasciata d’Italia in Israele e l’Istituto italiano di cultura di Tel Aviv hanno ritenuto stimolante presentare la suggestiva ed inquietante documentazione fotografica di Ventura sulla fragilità degli ambienti di alta quota proprio nel cuore del deserto del Negev, un territorio non meno vulnerabile e ugualmente minacciato dai cambiamenti climatici. La mostra è visitabile dal 20 dicembre 2021 al 16 febbraio 2022, nei due piani del Faab (edificio 25), la sezione “Montagne italiane “; nell’atrio e primo piano del George Evans Family Auditorium (edificio 19), la sezione “Uno sguardo sul mondo”. Grazie alla collaborazione con BIDR-BGU, il 19 e il 26 gennaio 2022 si terranno due webinar sulle diverse forme assunte dall’impatto dei cambiamenti climatici sull’ecosistema e sulle popolazioni delle zone alpine e desertiche, con la partecipazione di ricercatori italiani e israeliani. (Com)